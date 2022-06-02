Demet Akalın'ın yaptıklarını bir bir ifşa etti Pınar Kerimoğlu dostluğumuz bitti dedi

Ticaret dostluğu bitiriyor!

"Benim için dostluk arkadan konuşup yüzüne gülmek değildir. Bazı şeyler affedilmez.” Kendi tasarımlarımın modelliği yaptığını da söyleyen Kerimoğlu, “Başkalarının aksine para kaygısıyla tasarlamıyorum, çünkü ticaret dostlukları bitiriyor” diye konuştu.