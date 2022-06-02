Demet Akalın'ın yaptıklarını bir bir ifşa etti Pınar Kerimoğlu dostluğumuz bitti dedi
Ünlü tasarımcı Pınar Kerimoğlu, konuk olduğu Pembe Masa programında Demet Akalın ile ilgili çarpıcı iddalarda bulundu. Doğumgününde Akalın'ın kendisine olmayacak şeyler yaptığını idda etti.
Pembe Masa programına konuk olan modacı Pınar Kerimoğlu, programın sunucusu Özlem Adakul'a içini döktü. Demet Akalın ile hem dostluğunun hem de iş birliğinin bittiğini açıkladı.
"Bana olmayacak şeyler yaptı"
“Pembe Masa” programına konuk olan modacı Pınar Kerimoğlu, Demet Akalın’la küslüğü hakkında konuştu: “Doğum günümde bana olmayacak şeyler yaptı. Kendisinin artık kıyafetlerini de tasarlamıyorum."
Ticaret dostluğu bitiriyor!
"Benim için dostluk arkadan konuşup yüzüne gülmek değildir. Bazı şeyler affedilmez.” Kendi tasarımlarımın modelliği yaptığını da söyleyen Kerimoğlu, “Başkalarının aksine para kaygısıyla tasarlamıyorum, çünkü ticaret dostlukları bitiriyor” diye konuştu.
Pınar Kerimoğlu programda işi ile de ilgili açıklamalar yaptı. Kerimoğlu: "Kıyafetimi taşıyamayan biri giydiğinde de vicdan azabı çekiyorum. Bülent Ersoy’a kendime yaptığım kısa ceketin uzun versiyonunu yaptım, çok beğendi, doğum günü davetime gelirken giydi. Taşıyabilenlerin kıyafetlerimi giymesini istiyorum” ifadelerini kullandı.