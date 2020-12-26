Demet Akalın'ın tuvalet krizi! Ünlü isim kirli bırakınca demediğini bırakmadı

Tuvaletinin kullanılması hakkında yapılan haberleri ve yorumları gören ünlü şarkıcı Demet Akalın, 'Söylerdim ama çok ayıp olurdu. Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok. O klozeti öyle bırakmaz. Erkek belki' cevabını verdi.