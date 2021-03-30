Demet Akalın'ın sözlerine Serenay Sarıkaya bakın ne tepki verdi son hamlesi takdirlik

Cem Yılmaz ile hem ilişkisi hem de ayrılığıyla uzun bir süre konuşulan Serenay Sarıkaya, tatilden tatile koşarken son olarak yine soluğu İstanbul'da aldı. Televizyon ekranlarında uzun bir süredir yer almayan Sarıkaya, son zamanlarda sıklıkla özel hayatı ve tatilleriyle adından söz ettiriyor derken son hamlesi alkışlandı.