Demet Akalın'ın sözlerine Serenay Sarıkaya bakın ne tepki verdi son hamlesi takdirlik
BEBEK'te bir güzellik merkezinden çıkarken Serenay Sarıkaya, kameralara yakalandı. Güzel oyuncunun son hamlesi alkışları toplattı.
Cem Yılmaz ile hem ilişkisi hem de ayrılığıyla uzun bir süre konuşulan Serenay Sarıkaya, tatilden tatile koşarken son olarak yine soluğu İstanbul'da aldı. Televizyon ekranlarında uzun bir süredir yer almayan Sarıkaya, son zamanlarda sıklıkla özel hayatı ve tatilleriyle adından söz ettiriyor derken son hamlesi alkışlandı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Bebek'te kameralara yakalanan Sarıkaya, kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı'na bağıladı. Konu üzerine ise şunları söyledi:
"Kız çocuklarının eğitimi için böyle şeyler yapmayı seviyorum, biliyorsunuz. Kıyafetler evde duracağına faydalı olsun istedim."
Sarıkaya, Demet Akalın'ın, "Serenay insan değil, başka bir şey o" sözlerinin hatırlatılması üzerine tebbessüm edip, "Teşekkür ederim, sağolun" yanıtını vererek otomobiline bindi.
Sarıkaya'nın eldivenleri ve simsiyah tarzı ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Matrix filmindeki karakterlere benzetildi.