Demet Akalın'ın şampanya şovunun perde arkası ortaya çıktı! Garsonun açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi
Açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkısı Demet Akalın geçtiğimiz gün bir skandala daha imza atmıştı. Sahne aldığı mekanda içkisini beğenmeyen Akalın, şampanyayı garsonun kafasından aşağıya boşaltmış ve bu hareketiyle büyük tepkiler almıştı. Şovun başrolü olan garson olayla ilgili açıklama yaptı. Garson sözleriyle herkesi şok etti.
Albümleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıya magazinin gündemlerden düşmeyen ismi olan Demet Akalın geçtiğimiz gün Bodrum'da ünlü bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı sahnede herkesi şaşkına çevirerek garsonun kendisine getirdiği şampanyayı beğenmeyince başından aşağıya döktü. Ünlü şarkıcı bu hareketiyle sosyal medyadan ve bazı meslektaşlarından ağır tepkiler almıştı. Olayla ilgili kendini savunan fakat yinede tepkilerden kurulamayan Demet Akalın'ın şampanya şovundaki garson olayla ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan Demet Akalın, sipariş ettiği içkinin tadını elma suyuna benzetince garsonun başından aşağı dökmüştü.
Demet Akalın’ın bu hareketi birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisine neden oldu. Ünlü şarkıcı birçok meslektaşı tarafındanda kınandı ve tepki aldı.
Ömür Gedik, Müjgan Ar gibi çok sayıda sanatçının tepkisinden sonra Demet Akalın olayla ilgili “O gecede personel şefinin kendisi ‘dök dök’ diye ısrar ediyor."