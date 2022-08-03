Demet Akalın'ın şampanya şovunun perde arkası ortaya çıktı! Garsonun açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi

Albümleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıya magazinin gündemlerden düşmeyen ismi olan Demet Akalın geçtiğimiz gün Bodrum'da ünlü bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı sahnede herkesi şaşkına çevirerek garsonun kendisine getirdiği şampanyayı beğenmeyince başından aşağıya döktü. Ünlü şarkıcı bu hareketiyle sosyal medyadan ve bazı meslektaşlarından ağır tepkiler almıştı. Olayla ilgili kendini savunan fakat yinede tepkilerden kurulamayan Demet Akalın'ın şampanya şovundaki garson olayla ilgili açıklama yaptı.