Demet Akalın'ın Elazığ yardımı göndermesi Tuğba Ekinci'yi de çileden çıkardı
Demet Akalın'ın Elazığ depremi yardımı esnasında ünlü isimler için yaptığı göndermeye Selin Ciğerci'nin ardından Tuğba Ekinci de tepki gösterdi. Ekinci, Demet Akalın için çok ağır laflar sarf etti.
Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin ardından birçok ünlü isim yardım kampanyaları düzenleyerek harekete geçti. Bu isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Fakat Akalın, depremzedeler için hazırladığı yardım çuvalını sosyal medya hesabından paylaşarak ünlü isimlere olay bir göndermede bulundu.
Akalın, sosyal medya hesabı Instagram'dan Elazığ depremindeki mağdurlar için hazırladığı yardım çuvalını paylaşıp, "Ben kamyonetimi tuttum. Uyuyan dostların canı sağ olsun" notunu düştü.
Akalın'ın bu göndermesi ise Tuğba Ekinci'yi çileden çıkardı. Ekinci, Akalın'ın paylaşımını alıntılayarak oldukça ağır sözler söyledi. İşte Ekinci'nin Akalın için söyledikleri:
"Doğru konuşmanı, paranla iyilik yapıyorsan, cümlelerini seçmeni temenni ediyorum. Bana iyilik yapmıyorsun kendine yapıyorsun. Açıklama yaparken saldırma kardeşim ne halt yiyeceksen ye saldırma, ilk ve son uyarım.''