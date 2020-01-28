Demet Akalın'ın Elazığ yardımı göndermesi Tuğba Ekinci'yi de çileden çıkardı

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin ardından birçok ünlü isim yardım kampanyaları düzenleyerek harekete geçti. Bu isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Fakat Akalın, depremzedeler için hazırladığı yardım çuvalını sosyal medya hesabından paylaşarak ünlü isimlere olay bir göndermede bulundu.