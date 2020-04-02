Demet Akalın'ın arkadaşı Esra Balamir: Koronavirüs testim sanırım pozitif

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de can almaya ve yayılmaya devam ediyor. Ünlü isimlerden de koronavirüs testi pozitif çıkanlar oldu. Son olarak Demet Akalın'a yakınlığıyla bilinen Esra Balamir'in arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı.