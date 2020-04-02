Demet Akalın'ın arkadaşı Esra Balamir: Koronavirüs testim sanırım pozitif
Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'in bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Esra Balamir, kendisinin de koronavirüs olduğunu düşündüğünü itiraf etti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de can almaya ve yayılmaya devam ediyor. Ünlü isimlerden de koronavirüs testi pozitif çıkanlar oldu. Son olarak Demet Akalın'a yakınlığıyla bilinen Esra Balamir'in arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Esra Balamir, arkadaşının ardından kendisinin de koronavirüs testi yaptırdığını söyledi. Evine gönderilen Balamir, test sonuçlarını bekliyor. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."
Öte yandan ünlü şarkıcı Demet Akalın ile yakınlığıyla adından söz ettiren Esra Balamir, uzun bir süre şarkıcının evinde yaşadı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir, kendi evine döndü.