Demet Akalın'dan Survivor Nagihan'a görülmemiş jest! Evinde ağırladı, hediyelere boğdu
Survivor All Star'da sergilediği harika performansıyla akıllara kazınan ve adını Survivor tarihine yazdıran Nagihan Karadere yarışmadan elendiğinde, Demet Akalın bu elemeye çok tepki göstermişti. Yarışmaın sonuna kadar Nagihan'ı destekleyen başarılı şarkıcı Demet Akalın, Nagihan'ı evinde ağırladı ve onu hediyelere boğdu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Nagihan, büyük dikkat çekti. Bakın Akalın'ın hediyesi ne oldu...
Survivor All Star'da sergilediği başarılı performanstan sonra akıllara daha iyi kazınan Nagihan Karadere'nin yarışmadan elenmesinden sonra büyük destekçisi olan Demet Akalın'dan büyük tepkiler gelmişti. Akalın günlerce, gösterdiği eleme tepkileriyle gündeme gelmişti. yarışma bitti, yarışmacılar ise eski hayatlarına döndüler. Bu esnada şarkıcı Demet Akalın'dan Karadere'de güzel bir jest geldi. Önce Nagihan'ı evine davet etti, sonra hediyelerini verdi. Bakın Akalın, Nagihan Karadere'yi hangi hediyelerde şımarttı...
Survivor yarışmasındaki performansıyla öne çıkan ve final sonrası açıklamalarıyla gündeme gelen Nagihan Karadere, Demet Akalın'ı ziyaret etti.
Demet Akalın, Nagihan'ı evinde ağırlamak istedi.
Survivor yarışmasında büyük destekçisi olan Demet Akalın'ın davetini geri çevirmeyen Survivor Nagihan ünlü şarkıcı ve ailesiyle güneşin ve denizin tadını çıkardı.