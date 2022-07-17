Demet Akalın'dan Survivor Nagihan'a görülmemiş jest! Evinde ağırladı, hediyelere boğdu

Survivor All Star'da sergilediği başarılı performanstan sonra akıllara daha iyi kazınan Nagihan Karadere'nin yarışmadan elenmesinden sonra büyük destekçisi olan Demet Akalın'dan büyük tepkiler gelmişti. Akalın günlerce, gösterdiği eleme tepkileriyle gündeme gelmişti. yarışma bitti, yarışmacılar ise eski hayatlarına döndüler. Bu esnada şarkıcı Demet Akalın'dan Karadere'de güzel bir jest geldi. Önce Nagihan'ı evine davet etti, sonra hediyelerini verdi. Bakın Akalın, Nagihan Karadere'yi hangi hediyelerde şımarttı...