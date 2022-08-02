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Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sessizliğini bozdu, özür dilemek yerine kendisini savundu

Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sessizliğini bozdu, özür dilemek yerine kendisini savundu

Albümleriyle, şarkılarıyla, söylemleriyle adından söz ettiren Pop Müziği'nin kraliçesi Demet Akalın önceki akşam sahne aldığı mekanda garsonun getirdiği içkiyi beğenmeyince olanlar oldu. Akalın, şampanyayı garsonun başından aşağı döktü, o anlar sosyal medyada olay oldu. Yaşanan olay karşısında sessizliğini bozan Akalın, paylaşımıyla kendisini savundu...

Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sessizliğini bozdu, özür dilemek yerine kendisini savundu

Çıkardığı şarkılarla, söyledikleriyle her seferinde gündem olmayı başaran Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisindeki rolü için eleştiride bulunmuş, çok konuşulmuştu. Akalın önceki akşam sahne aldığı bir mekanda gelen şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü. Sosyal medyada eleştirilmesi üzerine sessizliğini bozan Akalın, hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşarak " İlk sahnede ödeşeceğiz" notunu düştü. İşte haberin detayları...

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Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sessizliğini bozdu, özür dilemek yerine kendisini savundu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. 

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Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sessizliğini bozdu, özür dilemek yerine kendisini savundu

Daha sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın hareketi sosyal medyada tepki topladı.

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Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sessizliğini bozdu, özür dilemek yerine kendisini savundu

Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı.

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