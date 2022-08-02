Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sessizliğini bozdu, özür dilemek yerine kendisini savundu
Albümleriyle, şarkılarıyla, söylemleriyle adından söz ettiren Pop Müziği'nin kraliçesi Demet Akalın önceki akşam sahne aldığı mekanda garsonun getirdiği içkiyi beğenmeyince olanlar oldu. Akalın, şampanyayı garsonun başından aşağı döktü, o anlar sosyal medyada olay oldu. Yaşanan olay karşısında sessizliğini bozan Akalın, paylaşımıyla kendisini savundu...
Çıkardığı şarkılarla, söyledikleriyle her seferinde gündem olmayı başaran Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisindeki rolü için eleştiride bulunmuş, çok konuşulmuştu. Akalın önceki akşam sahne aldığı bir mekanda gelen şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü. Sosyal medyada eleştirilmesi üzerine sessizliğini bozan Akalın, hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşarak " İlk sahnede ödeşeceğiz" notunu düştü. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.
Daha sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın hareketi sosyal medyada tepki topladı.
Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı.