Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sessizliğini bozdu, özür dilemek yerine kendisini savundu

Çıkardığı şarkılarla, söyledikleriyle her seferinde gündem olmayı başaran Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisindeki rolü için eleştiride bulunmuş, çok konuşulmuştu. Akalın önceki akşam sahne aldığı bir mekanda gelen şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü. Sosyal medyada eleştirilmesi üzerine sessizliğini bozan Akalın, hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşarak " İlk sahnede ödeşeceğiz" notunu düştü. İşte haberin detayları...