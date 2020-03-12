Demet Akalın'dan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum!
Ünlü popçu Demet Akalın, önceki akşam Okan Kurt'la Serenay Sarıkaya aşkıyla magazin gündeminde çok konuşulan komedyen Cem Yılmaz'ın stand-up şovunu izledi. Serenay Sarıkaya ile aşkları hakkında konuşan Akalın, "Evlenirlerse sahneye bedavaya çıkarız" dedi.
Önceki akşam Okan Kurt, Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier ile birlikte Cem Yılmaz'ın stand-up şovunu izlemeye giden ünlü popçu Demet Akalın, komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisini beğendiğini dile getirdi. Akalın, ünlü komedyenin sahnede muhabirlerden bahsettiğini söyledi.
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"Kulaklarınızı çınlattı": Demet Akalın, "Bir daha Cem Yılmaz'a laf söylerseniz karşınızda beni bulursunuz. İçeride bayağı kulaklarınızı çınlattı" ifadelerini kullanarak Cem ve Serenay Sarıkaya aşkı için şu yorumda bulundu:
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"Ben ikisini zaten hep yakıştırıyorum. Serenay'ı da çok seviyorum, Cem'i de çok seviyorum. Evlenirlerse sahneye bedavaya çıkarız."
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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan teyzesini kaybettiğini duyurmuştu.
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