Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler! Patron cimrilik yapıyorsun
TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor'ın fanatik izleyicilerinden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, ödül oyunundan sonra Yasin Obuz'u paylaşarak Acun Ilıcalı'ya seslendi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Demet Akalın, korona virüs salgını sonrası kendisini evde karantinaya aldı ve Survivor yarışmasını takip ediyor. Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın son olarak ödül oyunu sonrası bir paylaşım yaptı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Akalın, yine bir takipçisinin yorumuna oldukça sinirlenip, küfür etmesi ile gündeme gelmişti.
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Dün 6 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi.
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Takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı.
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