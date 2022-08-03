Demet Akalın'a bir tepki de Ceylan Ertem'den geldi! Açtı ağzını yumdu gözünü

Kendisine has sesiyle, şarkılarıyla adından söz ettiren, son dönemin parlayan yıldızlarından olan Ceylan Ertem önceki gün sahne alan Demet Akalın'ın garsonun başından aşağı şampanyayı dökmesine sosyal medyadan tepki göstererek "Türk halkı bu şarkıcılara para kazandırmaya ve alkış tutmaya devam eder. Rezillik" dedi. İşte haberin detayları..