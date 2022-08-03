Demet Akalın'a bir tepki de Ceylan Ertem'den geldi! Açtı ağzını yumdu gözünü
Ses tonuyla, kendisine özgü tavırlarıyla adından söz ettiren Ceylan Ertem şarkıcı Demet Akalın'ın garsonun başından aşağıya şampanya döktüğü görüntülere tepki gösterdi. Ertem olayla ilgili açtı ağzını yumdu gözünü "Türk halkı bu şarkıcılara para kazandırmaya ve alkış tutmaya devam eder" dedi
Kendisine has sesiyle, şarkılarıyla adından söz ettiren, son dönemin parlayan yıldızlarından olan Ceylan Ertem önceki gün sahne alan Demet Akalın'ın garsonun başından aşağı şampanyayı dökmesine sosyal medyadan tepki göstererek "Türk halkı bu şarkıcılara para kazandırmaya ve alkış tutmaya devam eder. Rezillik" dedi. İşte haberin detayları..
Şarkıcı Ceylan Ertem, sahne aldığı mekanda garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepki gösterdi.
Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler devam ediyor. Twitter gündemine yerleşen Akalın'a bir tepki de meslektaşı Ceylan Ertem'den geldi.
Twitter hesabından Demet Akalın'ın sahnedeki videosunu yayınlayan Ceylan Ertem, "Garson kardeşim işiniz çok zor. Çok üzüldüm"