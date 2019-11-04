Demet Akalın ve Okan Kurt'un partisinde Seda Sayan ve Aleyna Tilki karşılıklı göbek attı
Demet Akalın ve Okan Kurt, tanışma yıl dönümlerini bir partiyle kutladı, ünlü isimler akın etti. Seda Sayan ve Aleyna Tilki, karşılıklı göbek attı.
Geçen yıl Eylül ayında boşanarak herkesi şoke eden Demet Akalın ve Okan Kurt, boşanmanın ardından yeniden barışmıştı. Kurt çifti, geçtiğimiz gece tanışmalarının 8. yılını bir partiyle kutladı.
İstanbul'daki bir eğlence mekanında düzenlenen partiye çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Partide Seda Sayan, Aleyna Tilki, Simge Sağın, Alişan ve eşi Buse Varol, Selin Ciğerci, Özlem Yıldız ve Fatih Ürek de ünlü çifti yalnız bırakmadı.
Partiye eşi Buse Varol'la birlikte katılan ünlü şarkıcı Alişan, Demet Akalın ve Okan Kurt'la çekilen fotoğrafa, "6 sene yok yazıldım. 8. seneye diğer yarım Buse Varol'la yetiştim. Nice yıllarınız olsun. Sizi çok seviyoruz" notunu yazdı.
Hakan Altun'un şarkılarıyla renk kattığı gecede ünlü isimler de sahneye çıkarak şarkı söyledi. Gecede Demet Akalın ve Okan Kurt, romantik şarkılarda dans ederken geceye Seda Sayan ve Aleyna Tilki'nin karşılıklı göbek atması damga vurdu.