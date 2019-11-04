Demet Akalın ve Okan Kurt'un partisinde Seda Sayan ve Aleyna Tilki karşılıklı göbek attı

İstanbul'daki bir eğlence mekanında düzenlenen partiye çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Partide Seda Sayan, Aleyna Tilki, Simge Sağın, Alişan ve eşi Buse Varol, Selin Ciğerci, Özlem Yıldız ve Fatih Ürek de ünlü çifti yalnız bırakmadı.