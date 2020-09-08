Demet Akalın ve Alişan'dan hayrete düşüren itiraflar! Eve bile almıyor

Uzun bir aradan sonra sevilen iki ismin bir araya geldiği programda şaşırtan itiraf geldi. Kısa bir süre önce canlı yayınlanan bir sabah programı yapmaya başlayan Alişan ve Demet Akalın da her ne kadar başarılı bir iş çıkarmaya çalışsalar da yaşadıkları zorlukları sevenleriyle paylaşmaktan da geri durmadı.