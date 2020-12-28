Demet Akalın tuvaleti pis bırakan ünlüye saydırdı İrem Derici 'ben değilim' dedi
Demet Akalın'ın kulisindeki tuvalet krizi hala sürüyor. İrem Derici, tuvaleti kirleten kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Star TV'de Demet Akalın'ın kulisi Bülent Ersoy için boşaltıldı. İbo Show Yılbaşı Özel bölümün ile ekranlara gelmeye hazırlanırken konu olan Bülent Ersoy'un çekimlere 4 bavul kıyafet ve ayakkabıyla geldiği iddia edildi.
Star TV'de Alişan'la birlikte gündüz kuşağı programı yapan Demet Akalın'ın kulisini Bülent Ersoy için boşalttığı da iddialar arasında yerini aldı. Ardından bir tuvalet krizi patlak verdi.
Geçtiğimiz haftalarda İbo Show’a konuk gelen başka bir kadın sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın'ın çok sinirlenip, kanalı ayağa kaldırdığı söylendi.
Tuvaletini pislettiğini söyleyen Akalın, isim vermemiş ve "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.