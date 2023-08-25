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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!"

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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!"

Didim'deki konserine gitmek için yola çıkan Demet Akalın kaza geçirdi. İçinde bulunduğu tekne iskeleye çarparak saniyeler içinde batan Akalın, yaşadığı şoku ve sağlık durumunu açıkladı.

Demet Akalın tekne kazası geçirdi! "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!"

Şarkıcı Demet Akalın, dün Didim'de konser verdi. 

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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!"

Sahne alacağı mekana gitmek için deniz yolunu kullanan Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne iskeleye çarptı. 

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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!"

Şoku uzun süre atlatamayan Akalın, yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı.

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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!"

Alnındaki şişliği gösteren Demet Akalın, bir arkadaşının da ellerinin ezildiğini anlattı.  İşte Akalın'ın açıklaması:

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