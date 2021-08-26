Demet Akalın sözünü tuttu evi yanan Fatma Teyze'nin evini yaptı döşedi

Ünlü şarkıcı ve sunucu Manavgat'taki orman yangınında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Akalın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Haftaya Fatma Teyze'min evini teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" diyerek Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttuğunu duyurdu.