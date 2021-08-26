Demet Akalın sözünü tuttu evi yanan Fatma Teyze'nin evini yaptı döşedi
ANTALYA Manavgat yangınında evi yandığı için sokakta bir sünger yatak üzerinde yattığı fotoğrafıyla sosyal medyada Demet Akalın yangınlarda evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu!
Ünlü şarkıcı ve sunucu Manavgat'taki orman yangınında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Akalın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Haftaya Fatma Teyze'min evini teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" diyerek Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttuğunu duyurdu.
İşte Akalın'ın o paylaşımı...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti.
Akdeniz ve Ege'de devam eden yangınlardan birçok insana yardım eden şarkıcı, Fatma Öksüzoğlu'nun evinin bittiğini söyledi.