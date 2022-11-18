Demet Akalın rüküş bulununca olanlar oldu! Eleştirilere ateş püskürdü: "Cinsel organımızı da..."
Şarkıcı Demet Akalın kendisine bir gazetenin 'Yürüyen lego' başlığıyla rüküş benzetmesi yapmasına sinirlendi. Akalın bu yoruma tepki gösterirken "G.tünü başını açarsan cesur" deyince de eleştirilerden kurtulamadı. Demet Akalın "Göbek saldı kapalı giyiniyor" yorumunu görünce "Cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım" yanıtıyla herkesi şaşırttı.
Marka tutkusuyla bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın logolu tarzı beğenilmedi. Kendisine rüküş denmesine sinirlenen Akalın, "G.tünü başını açarsan cesur. Size göre yaşamıyorum" sözleriyle ateş püskürdü.
Bu yorumu gören Ayşe Baceoğlu ise "Bunu söyleyen de hiç bikinili mayolu klibi yok, hiçbir zaman da dekolte giymedi bravo!" diyerek tepki gösterdi.
Baceoğlu'na destek geldi ve bir takipçi de "Abla şimdi göbekli saldı kendini. Olmazsa bir tane kapalı kıyafet giymez" dedi.
Demet Akalın bu yoruma çok sinirlendi ve şoke eden sözler söyledi.