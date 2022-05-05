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Demet Akalın paraya öyle bir kıydı ki lüks villasının fiyatını duyan inanamadı

Demet Akalın paraya öyle bir kıydı ki lüks villasının fiyatını duyan inanamadı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı.

Demet Akalın paraya öyle bir kıydı ki lüks villasının fiyatını duyan inanamadı

 Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.

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Demet Akalın paraya öyle bir kıydı ki lüks villasının fiyatını duyan inanamadı

2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı. 

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Demet Akalın paraya öyle bir kıydı ki lüks villasının fiyatını duyan inanamadı

Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı.

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Demet Akalın paraya öyle bir kıydı ki lüks villasının fiyatını duyan inanamadı

Akalın ile Kurt, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek, yeniden bir araya gelmişti.

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