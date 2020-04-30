Demet Akalın oruç twiti attı ortalık karıştı! Kapak gibi bir cevap geldi

İşte ne olduysa bu yorumdan sonra oldu. Demet Akalın'ın twitinin altına cevap yazan bir sosyal medya kullanıcısı bir anda gündeme oturdu. İşte o twit :

- ''Senin oruç tutman kimseye sorumluluk yüklemez. Su da içer yemek de yer. İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alan insansın. Duyarlıymış gibi yapma komik oluyorsun.''