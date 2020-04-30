Demet Akalın oruç twiti attı ortalık karıştı! Kapak gibi bir cevap geldi
Demet Akalın Ramazan ayı ve oruç için attığı bir twitle sosyal medyada gecenin TT'si oldu. Demet Akalan'a gelen yanıt bomba olunca ortalık karıştı
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından televizyon ekranlarında canlı yayında su içenlere tepki gösterdi. Demet Akalın, oruçlu olduğunu belirterek, canlı yayında su içenlerin, oruç tutan insanlara saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Demet Akalın, "Ramazan ya, tutmasan da saygı" yorumunda bulundu.
İşte ne olduysa bu yorumdan sonra oldu. Demet Akalın'ın twitinin altına cevap yazan bir sosyal medya kullanıcısı bir anda gündeme oturdu. İşte o twit :
- ''Senin oruç tutman kimseye sorumluluk yüklemez. Su da içer yemek de yer. İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alan insansın. Duyarlıymış gibi yapma komik oluyorsun.''
Ardından Demet Akalın bir kez daha cevap verdi ve şöyle dedi;
-Sen iyi okumamışın! İçebilir ama ben başkasının canlı yayındayken konuk oluyorsa içilmez bu görgü kuralı değil tabiki inanç... konuyu minibüse getirmen senin komikliğin!
Karşılıklı atışma devam ederken aynı sosyal medya kullanıcısı bu kez Akalın'a şu cevabı verdi.
-''Peki insanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırmanı ve bunun reklamını yapmanı ne yapacağız? Hani saygı!''