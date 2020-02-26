Demet Akalın Okan Kurt'la bir daha evlenemem deyip yatak itirafı yaptı
Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın bir daha evlenmem deyip olay bir yatak itirafında bulundu. 2. Sayfa'ya konuşan Akalın, samimi açıklamalarıyla çok konuşulacak gibi gözüküyor.
Demet Akalın, 2012 yılında hayatını iş insanı Okan Kurt ile birleştirdi. Çift, 2014 yılında evliliklerini kızları Hira ile taçlandırdı. Fakat geçtiğimiz yıl Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesiyle evlilikte büyük bir kriz yaşandı. Demet Akalın'ın evine haciz gelmesi ise ipleri kopardı.
Evine haciz işlemi gelen Demet Akalın, Okan Kurt'la ayrılma kararı aldı. Evlilikte yaşanan bu krizin ardından kısa bir süre sonra Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt'a bir şans daha verdi. Sosyal medyada mutlu bir birliktelikleri olduğunu her fırsatta belli eden Akalın'ın son açıklamaları ise çok şaşırttı.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Demet Akalın, Okan Kurt ile boşanmasına gönderme yaparak "13 aydır yalnız yatıyorum" diyerek şu samimi itiraflarda bulundu:
''Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum.''