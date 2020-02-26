Demet Akalın Okan Kurt'la bir daha evlenemem deyip yatak itirafı yaptı

Evine haciz işlemi gelen Demet Akalın, Okan Kurt'la ayrılma kararı aldı. Evlilikte yaşanan bu krizin ardından kısa bir süre sonra Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt'a bir şans daha verdi. Sosyal medyada mutlu bir birliktelikleri olduğunu her fırsatta belli eden Akalın'ın son açıklamaları ise çok şaşırttı.