Demet Akalın 'Okan Kurt beni kandırdı' deyip konuştu! Aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Muğla ve Antalya'da evleri yanan vatandaşlara yaptığı yardımlarla gündeme gelen Demet Akalın, muhabirlerin sorularını cevapladı.
Öğle saatlerinde İstinye'de alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede alışverişini tamamlayan Demet Akalın, Markalar Sokağı'nda karşılaştığı basın mensuplarının objektiflerine poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.
Ülkemizin son günlerde yaşadığı üzücü orman yangınlarında etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyaları düzenleyen başarılı şarkıcı, "Gerçekten kaç gündür neler yaşadık, neler gördük. Çok üzgünüm, ciğerlerimiz yandı" dedi.
"Allah bir daha yaşatmasın" diyen Akalın "Devam eden yangınlarda inşallah en kısa sürede söner ve insanlar rahat bir nefes alır" dedi.
Bir arkadaşının doğum günü için alışverişe geldiğini söyleyen Demet Akalın, vale noktasından yeni aracını teslim alırken muhabirlerin, "Hayırlı olsun" dileklerini de kabul etti.