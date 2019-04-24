Demet Akalın o ünlü ismi dövmek istediğini açıkladı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 47. yaş gününü geçtiğimiz akşam dostlarıyla birlikte kutladı. Bir davet çıkışı geceyle ilgili konuşan Akalın, ilginç açıklamalarda bulundu.
Demet Akalın, 47. yaş gününü Etiler'de bir mekanda dostlarıyla beraber kutladı. Akalın, yeni albümünün kutlamasını da aynı anda gerçekleştirdi.
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Doğum günü partisinin ertesi günü bir mekan çıkışı basınla sohbet eden şarkıcı geceyle ilgili: "Yorgunum, hiç oturmadım. Misafirlerimle ilgilendim" dedi.
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Demet Akalın en değerli hediyesini kızı Hira'dan aldığını söyleyerek doğum gününde hediye almayanlardan da hediye beklediğini belirtti.
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Ünlü şarkıcı, bir dönem 'saygısız' dediği İrem Derici'yle de buzları eritti. İkili, doğum günü partisinde yan yana geldi.
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