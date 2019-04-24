Demet Akalın o ünlü ismi dövmek istediğini açıkladı

Demet Akalın o ünlü ismi dövmek istediğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 47. yaş gününü geçtiğimiz akşam dostlarıyla birlikte kutladı. Bir davet çıkışı geceyle ilgili konuşan Akalın, ilginç açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın o ünlü ismi dövmek istediğini açıkladı - Sayfa 1

Demet Akalın, 47. yaş gününü Etiler'de bir mekanda dostlarıyla beraber kutladı. Akalın, yeni albümünün kutlamasını da aynı anda gerçekleştirdi. 

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Demet Akalın o ünlü ismi dövmek istediğini açıkladı - Sayfa 2

Doğum günü partisinin ertesi günü bir mekan çıkışı basınla sohbet eden şarkıcı geceyle ilgili: "Yorgunum, hiç oturmadım. Misafirlerimle ilgilendim" dedi.

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Demet Akalın o ünlü ismi dövmek istediğini açıkladı - Sayfa 3

Demet Akalın en değerli hediyesini kızı Hira'dan aldığını söyleyerek doğum gününde hediye almayanlardan da hediye beklediğini belirtti.

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Demet Akalın o ünlü ismi dövmek istediğini açıkladı - Sayfa 4

Ünlü şarkıcı, bir dönem 'saygısız' dediği İrem Derici'yle de buzları eritti. İkili, doğum günü partisinde yan yana geldi.

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