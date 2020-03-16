Demet Akalın Koronavirüs'e dikkat çekmek için bakın ne paylaşımı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki Koronavirüs vaka sayısının 18'e çıktığını açıklamasıyla birçok kişi sosyal medya hesaplarından Koronavirüs önlemlerine dair paylaşımlar yapmaya başladı. Konunun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seren paylaşımlara ünlü isimler de imza attı. Demet Akalın, bu isimlerden biri oldu.