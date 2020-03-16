Demet Akalın Koronavirüs'e dikkat çekmek için bakın ne paylaşımı yaptı
Türkiye'de Coronavirus vakasının 18'e çıkmasıyla Demet Akalın da Instagram sayfasından salgına dikkat çekmek için paylaşımlar yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki Koronavirüs vaka sayısının 18'e çıktığını açıklamasıyla birçok kişi sosyal medya hesaplarından Koronavirüs önlemlerine dair paylaşımlar yapmaya başladı. Konunun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seren paylaşımlara ünlü isimler de imza attı. Demet Akalın, bu isimlerden biri oldu.
İtalyan doktorların söylediklerini alıntılayarak ''8 gün gecikmenin bedelini ödüyoruz. Bizim gibi olmanız birkaç güne bakar'' yazan Demet Akalın, ''İtalyan doktorların feryadı önemli Hayatı durdurun'' paylaşımı yaptı.
Akalın, ardından da ''Herkes çıkıyor, ben neden evde kalayım ki!' diye isyan edenlere... 1 kişi binlerce kişiyi kurtarabilir. Senin kalabalığa karışmamanla kurtulacak hayatları düşün. Yangına körükle gitme. Evde otur. Salgına çelme tak'' paylaşımını yaptı.
Peki, Demet Akalın kimdir?
Demet Akalın, 23 Nisan 1972’de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli’de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk’in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990’larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.