Demet Akalın kendisine çirkin diyenlere yanıt verdi! 'Ya çirkin olmasaydım'
Şarkıcı Demet Akalın, programında kendisine 'çirkin' diyen sosyal medya kullanıcılarına canlı yayında yanıt verdi.
Demet ile Alişan programının konukları usta oyuncular Çiğdem Tunç ve Erhan Yazıcıoğlu'ydu. Programda Akalın, sosyal medyada zaman zaman aldığı acımasız eleştirilere de cevap verdi.
Akalın, “Bana çok çirkinsin" diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; "düşünsenize çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım...” ifadelerini kullandı.
Aleyna'yla polemiğe girdi
Demet Akalın'ın 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanması ikilinin arasını bozmuştu.
Aleyna Tilki'nin Akalın'a cevabı ise "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" olmuştu.