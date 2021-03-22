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Demet Akalın kendisine çirkin diyenlere yanıt verdi! 'Ya çirkin olmasaydım'

Demet Akalın kendisine çirkin diyenlere yanıt verdi! 'Ya çirkin olmasaydım'

Şarkıcı Demet Akalın, programında kendisine 'çirkin' diyen sosyal medya kullanıcılarına canlı yayında yanıt verdi.

Demet Akalın kendisine çirkin diyenlere yanıt verdi! 'Ya çirkin olmasaydım'

Demet ile Alişan programının konukları usta oyuncular Çiğdem Tunç ve Erhan Yazıcıoğlu'ydu. Programda Akalın, sosyal medyada zaman zaman aldığı acımasız eleştirilere de cevap verdi. 

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Demet Akalın kendisine çirkin diyenlere yanıt verdi! 'Ya çirkin olmasaydım'

Akalın, “Bana çok çirkinsin" diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; "düşünsenize çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım...” ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın kendisine çirkin diyenlere yanıt verdi! 'Ya çirkin olmasaydım'

Aleyna'yla polemiğe girdi

Demet Akalın'ın 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanması ikilinin arasını bozmuştu.

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Demet Akalın kendisine çirkin diyenlere yanıt verdi! 'Ya çirkin olmasaydım'

Aleyna Tilki'nin Akalın'a cevabı ise "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" olmuştu.

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