Demet Akalın evinden kovduğu Esra Balamir'i karşısında görünce şok oldu

Canlı yayında Balamir hakkında konuşan Akalın'ın "Esra evime geldi ama ben kovdum" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayında Balamir hakkında konuşan Akalın'ın "Biz onunla kardeş gibiyiz ondan yaptıkları bana ağır geliyor. Esra evime geldi ama ben kovdum" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi.