Demet Akalın evinden kovduğu Esra Balamir'i karşısında görünce şok oldu
Demet Akalın, ''Evden kovdum'' dediği Esra Balamir ile canlı yayında karşı karşıya geldi. İkilinin arasındaki buzlar eridi.
Demet Akalın ile yakın dostu Esra Balamir'in geçtiğimiz haftalarda arası bozuldu. Koronavirüse yakalandığını açıkladıktan sonra hemen kendisini aramayan Balamir ile arkadaşlığını bitiren Akalın, "Şimdi mi aklına geldi" diyerek sert çıkışmıştı.
Canlı yayında Balamir hakkında konuşan Akalın'ın "Esra evime geldi ama ben kovdum" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayında Balamir hakkında konuşan Akalın'ın "Biz onunla kardeş gibiyiz ondan yaptıkları bana ağır geliyor. Esra evime geldi ama ben kovdum" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi.
Balamir'in kendisiyle küstükten sonra canlı yayınlara çıkmasına da tepki gösteren şarkıcı, "Programda benimle küs olduğunu anlattı ama 15 dakika sonra eğlenceli video attı" diye sitem etti.
Yaşananların ardından harekete geçen Alişan, Demet Akalın ile sunuculuğunu yaptığı programa Esra Balamir'i çağırdı.