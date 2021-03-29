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Demet Akalın evinden kovduğu Esra Balamir'i karşısında görünce şok oldu

Demet Akalın evinden kovduğu Esra Balamir'i karşısında görünce şok oldu

Demet Akalın, ''Evden kovdum'' dediği Esra Balamir ile canlı yayında karşı karşıya geldi. İkilinin arasındaki buzlar eridi.

Demet Akalın evinden kovduğu Esra Balamir'i karşısında görünce şok oldu

Demet Akalın ile yakın dostu Esra Balamir'in geçtiğimiz haftalarda arası bozuldu. Koronavirüse yakalandığını açıkladıktan sonra hemen kendisini aramayan Balamir ile arkadaşlığını bitiren Akalın, "Şimdi mi aklına geldi" diyerek sert çıkışmıştı.

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Demet Akalın evinden kovduğu Esra Balamir'i karşısında görünce şok oldu

Canlı yayında Balamir hakkında konuşan Akalın'ın "Esra evime geldi ama ben kovdum" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayında Balamir hakkında konuşan Akalın'ın "Biz onunla kardeş gibiyiz ondan yaptıkları bana ağır geliyor. Esra evime geldi ama ben kovdum" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi. 

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Demet Akalın evinden kovduğu Esra Balamir'i karşısında görünce şok oldu

Balamir'in kendisiyle küstükten sonra canlı yayınlara çıkmasına da tepki gösteren şarkıcı, "Programda benimle küs olduğunu anlattı ama 15 dakika sonra eğlenceli video attı" diye sitem etti.

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Demet Akalın evinden kovduğu Esra Balamir'i karşısında görünce şok oldu

Yaşananların ardından harekete geçen Alişan, Demet Akalın ile sunuculuğunu yaptığı programa Esra Balamir'i çağırdı. 

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