Demet Akalın Elazığ için paylaştı meslektaşlarına olay gönderme yaptı
Demet Akalın, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yardım çağrısında bulundu.
Sivri diliyle bilinen şarkıcı Demet Akalın, Elazığ'da yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yardım çağrısında bulundu fakat depremin ardından sesi çıkmayan meslektaşlarına değinmeden de geçemedi.
Deprem bölgesindekilere bot ve mont yardımında bulunan Demet Akalın gönderdiği kolinin fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:
''Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar belediyesinin tırına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağolsun.''
Öncesinde Instagram'ın hikaye kısmından depremle ilgili birçok paylaşım yaparak yardım çağrısında bulunan Akalın, son paylaşımıyla sözünü tuttuğunu da göstermiş oldu.
Peki, Demet Akalın kimdir?
Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken. Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.