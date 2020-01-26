Demet Akalın Elazığ için paylaştı meslektaşlarına olay gönderme yaptı

Peki, Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken. Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.