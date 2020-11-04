Demet Akalın depremzedelere yardım için harekete geçti 10 aileye yardım edecek
Demet Akalın, İzmir depreminde evleri zarar gören depremzedeler için harekete geçti. Akalın, sosyal medyadan yardım isteyen bir depremzedeye teklifte bulundu.
İzmir'de cuma günü gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde kayıplar Türkiye'yi yasa boğdu. Depremden kurtulabilenlerin bazı vatandaşların binaları yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Yaşanan deprem sonrası İzmir'deki depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yardım yağmaya başladı.
Demet Akalın, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti. Son olarak Demet Akalın'da Twitter'dan kendisine ulaşan Hakan Şahin isimli bir vatandaşın, "Evimiz ağır hasarlı, yıkım kararı verildi. Hiçbir eşyamızı alamadan çıkmak zorunda kaldık. İki oğlum var, kiralık ev arıyoruz" tweetine "Ben bir salon takımı göndersem" karşılığını verdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın'a ''Demet Hanım evini dizseniz ne güzel olurdu hayır kapınıza gelmiş'' demesi üzerine Akalın, ''Devlet gibiyim ama devlet değilim daha sırada 10 aile var. Kafamda öyle sıraladım ben ipin ucundan tutuyorum. Darısı tüm durumu olan dostlara'' cevabını verdi.
Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz gün estetik mağduru olduğunu itiraf etti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Akalın, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.