Demet Akalın depremzedelere yardım için harekete geçti 10 aileye yardım edecek

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın'a ''Demet Hanım evini dizseniz ne güzel olurdu hayır kapınıza gelmiş'' demesi üzerine Akalın, ''Devlet gibiyim ama devlet değilim daha sırada 10 aile var. Kafamda öyle sıraladım ben ipin ucundan tutuyorum. Darısı tüm durumu olan dostlara'' cevabını verdi.