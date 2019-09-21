Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova dizisini şikayet etti! 'Ayıptır ya!'
Şarkıcı Demet Akalın, Bir Zamanlar Çukurova dizisini şikayet etti.
Türk pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı sitemlerle gündeme geldi. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan şikayetçi oldu, duruma veryansın ettti.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Ailesiyle televizyon izlemeyi seven hatta o anları sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan Demet Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'nın sürekli reklama girmesiyle çıldırdı.
Demet Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'yı Seyhan Erdağ'a şu sözlerle şikayet etti: "Hercai arası izlemeye çalıştık! Ayıptır ya! En sevdiğim dizi 20 kere reklam girdi artık ilgi bölünmesinden uyuyakalmışım o derece! Günaydın Seyhan'ım sen samimisin ekiple bir ilet ağırlığını koysun yönetmen."
Peki, Demet Akalın'ın isyan ettiği dizi Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
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