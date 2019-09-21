Demet Akalın Bir Zamanlar Çukurova dizisini şikayet etti! 'Ayıptır ya!'

Peki, Demet Akalın'ın isyan ettiği dizi Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!