Demet Akalın Aleyna Tilki'ye demediğini bırakmadı! 'Hira bile izlemiyor dizisini'
Demet Akalın, Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu. Exxen'de yayımlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine de değindi.
Geçtiğimiz günlerde ilk yabancı pop şarkısı Retrograde'i piyasaya süren Aleyna Tilki, en büyük destekçilerinden birini kaybetti. Demet Akalın, genç şarkıcıya demediğini bırakmadı. Bir dönem çok iyi anlaşan ikilinin arasında artık soğuk rüzgarlar esiyor.
Demet Akalın, genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi şu sözlerle eleştirdi:
"Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor, Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak?''
''Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini."
Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü İngilizce şarkısı Retrograde ile ilgili olarak NR1 Türk FM'e şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.