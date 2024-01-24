DEM Parti'nin adayı CHP'yi aşağı çeker

DEM Parti İstanbul, Mersin, Adana, Bursa ve İzmir’de CHP’sini desteklemek üzere yol haritası belirlemişti.

Bu sözlü anlaşmalar Selahattin Demirtaş’a kapalı demir kapılar ardında bile ulaşmış olacak ki sürece müdahale etti.

Başak Demirtaş İstanbul Belediye Başkan Adaylığı için

“Halk ister, partimiz de uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa girer ve iddialı oluruz” dedi.

Bu karar gerçekte Selahattin Demirtaş’a ait. Nasıl ki Ekrem İmamoğlu olur verince Özgür Özel kabul diyorsa…

Aynı kare sadece figüranlar değişti.

İttifaktan yana söz söyleyen parti bu çıkışa nasıl bir yanıt verecek.

Böyle bir gündemimiz yok diyebilir,

Bu çıkış DEM Parti’yi zora sokabilir diyebilir.

DEM Parti tabanında ittifaklar için karşı bir duruş, muhalefet var. Bu muhalefet Kılıçdaroğlu’nun sağ seçmeni çekme hamlesinden ötürü.

Bu durumda DEM Parti başka partilerin gölgesinde, alt katlarında, hatta bodrum katta olmaktan rahatsız olacak ki aday çıkartma kararını almak istiyor.

Meral Danış, Barış Atay’ın isimleri konuşuluyordu buna Başak Demirtaş eklenirse kesinlikle en güçlü aday olarak listenin başında yerini alır.

Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta karara bağlanır adaylık süreci.

Başak Demirtaş ismine DEM Partide sıcak bakanlar tabi ki var, ama bunun yanı sıra tabandan istemeyenlerde var.

İstanbul’da DEM Parti aday gösterse bile bu adayı CHP’nin ulusalcı kesiminden oy çıkmaz.

DEM Parti 1002 Kürt seçmen üzerinde yaptığı ankete göre;

yüzde 69.9’u DEM Parti aday çıkarsın derken,

yüzde 25.5’i ayrı adaya karşı çıkıyor.

yüzde 34.3’ü Başak Demirtaş,

yüzde 26.5’i Sırrı Süreyya Önder

yüzde 6.9’u Osman Baydemir’i başkan adayı olarak görmek istiyor.

Bu durumda Başak Demirtaş aday gösterilirse aktif bir siyasi çalışma yapılacağı ortada.

Böyle bir durumda

Selahattin Demirtaş destekçileri,

CHP’nin küskün kanadı,

Kılıçdaroğlu’nu destekleyip İmamoğlu’na oy vermeyen Kürt ve Alevi seçmen,

DEM Partide buluşacak. Bu buluşma CHP’nin işini zorlaştıracak.

Ya da Başak Demirtaş hiç aday olmayacak

Sadece CHP ile pazarlıkta açık arttırma usulüne gidecek. El yükseltme için düşünülmüş bir eylem olarakta düşünülebilir.

Siyaset bu hersey mümkün