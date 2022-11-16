Deli Yürek Zeynep yıllar sonra ortaya çıktı çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı!
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Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Tokuş, uzun zaman sonra sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf nedeniyle gündeme geldi. Tokuş'un çocuklarının boyuna ulaşması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
5 Ekim 1998 tarihinde Show TV'de yayın hayatına başlayan Deli Yürek dizisi, ekranlarda kaldığı tam 4 sezon boyunca Türk milletini televizyon başına kilitledi.
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Dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Türkiye güzeli Zeynep Tokuş da paylaşıyordu.
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Deli Yürek'ten sonra bazı projelerde daha boy gösteren Tokuş, son olarak ise oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine başladı.
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Eskisine göre gözlerden çok uzak bir yaşam süren Tokuş, yıllar sonra yeniden gündem oldu.
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