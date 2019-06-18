Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı bambaşka bir hayatı var

Uzun zamandan beri ekranlarda görünmeyen ve herhangi bir projede yer almayan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. En son 'Buzda Dans' yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı.