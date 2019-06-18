Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı bambaşka bir hayatı var
Bir döneme damgasını vuran 'Deli Yürek' adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Zeynep Tokuş, yeni bir mesleğe başladı ve bambaşka bir hayatın içinde kendisine yer edindi.
1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanındıktan sonra bir döneme damgasını vuran Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Zeynep Tokuş'un son hali görenleri şaşırtacak cinsten.
Uzun zamandan beri ekranlarda görünmeyen ve herhangi bir projede yer almayan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. En son 'Buzda Dans' yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı.
Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı. Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
42 yaşında ve 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş'un zorlu hareketi beğeni toplarken, kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.