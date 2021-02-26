Dekan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu ölümden döndü! Performans denemesi feci bitti

Kadına yönelik şiddete tepki konulu çalışma yapan Prof. Dr. Kavukcu, ilk yüzeye 'anne', ikinci yüzeye 'şiddet', üçüncü yüzeye de 'aile' yazdı. Yerdeki buzlara ise 'kadına şiddet' yazarak, performansına devam eden Prof. Dr. Kavukcu, bu sırada 13 metrelik kulenin en üst noktasından buzun çatlama seslerini duydu.