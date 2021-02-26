Dekan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu ölümden döndü! Performans denemesi feci bitti
ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun üzerine, 13 metrelik piramidal enstalasyonu buz tutturarak, performans denemesi yaparken buz parçaları düştü. Prof. Dr. Kavukçu'nun ölümden döndüğü anlar anbean kaydedildi.
Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun performans denemesi feci bitti.
Kadına yönelik şiddete tepki konulu çalışma yapan Prof. Dr. Kavukcu, ilk yüzeye 'anne', ikinci yüzeye 'şiddet', üçüncü yüzeye de 'aile' yazdı. Yerdeki buzlara ise 'kadına şiddet' yazarak, performansına devam eden Prof. Dr. Kavukcu, bu sırada 13 metrelik kulenin en üst noktasından buzun çatlama seslerini duydu.
Dekan Kavukcu'nun üzerine, kendisini korumak amacıyla ileri doğru hamle yaparken, büyük ve küçük parçalardan oluşan buz parçaları düştü.
Mehmet Kavukcu, parçaların çarpması sonucu 4- 5 metre sürüklendi. Hafif yaralanan Prof. Dr. Kavukcu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.