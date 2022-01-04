Deha Bilimlier-Gülşah Saraçoğlu yasak aşk skandalında Demet Akalın krizi! Canlı yayında itiraf!
3 çocuk babası şarkıcı Deha Bilimlier ile aile dostu olan modacı Gülşah Saraçoğlu arasında çıkan yasak aşk iddialarında Demet Akalın'ın 'Ben uyarmıştım' çıkışının ardından ünlü modacı Akalın'a dava açtı.
İstanbul'un gözde bir eğlence mekanında sahne alan şarkıcı Deha Bilimlier'in, 3 çocuk sahibi olduğu ve mutlu bir birliktelik sürdürdükleri bilinen eşi avukat Aslı Bilimlier'i, kendisini izlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası 2022'ye sayılı saatler kala 2021'in son magazin skandalı olarak kayıtlara geçti. Demet Akalın, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ile ilgili "Ben tarafları uyardım, özellikle kadın tarafını" deyince işler karıştı. Tv2'de yayınlanan Magazin Masası adlı programda Gülşah Saraçoğlu'nun Demet Akalın'a yüklü miktarda bir tazminat davası açacağı iddia edildi. Öte yandan, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucusu Bircan Bali de yaptığı paylaşımda "Ben kendi sayfamda bahsetmiştim bu yasak aşk skandalından" dedi.
Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier'in avukat eşi Aslı Bilimlier'i aile dostu Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddialarını yalanlamasının ardından, şarkıcının yakın dostu Demet Akalın'dan deprem yaratan bir itiraf gelmişti. Akalın, Deha Bilimlier'in ve Gülşah Saraçoğlu'nun reddettiği aşk iddialarını resmen doğrularcasına yaptığı açıklamasında 'Ben zamanında uyarmıştım, özellikle kadın tarafını...' dedi. Akalın'ın bu açıklamasının ardından gözler Gülşah Saraçoğlu'na çevrildi. Saraçoğlu'nun Akalın'a tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi.
Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz, aralarında aşk yaşandığına ilişkin söylentileri haberleştiren 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yasak aşk iddialarını yalanlamıştı. Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı.Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" demişti.
Gazetecilere 'Aman ne olur yayınlamayın' demiş!
Magazin gazetecilerine, olayın yaşandığı iddia edilen gece "Aman ne olur yazmayın, yayınlamayın" dediği iddia edilen Deha Bilimlier yayına bağlanarak iddiaları yalanladı. Eşiyle mutlu olduğunun ve eşinin bu iddialara kulak bile asmadığını ifade eden Bilimlier, bu iddiaların birkaç gündür ortalıkta döndüğünü, kendi kulağına da çalındığını, 3 çocuklu bir insan olarak bu haberi çıkaran kişilerin 'Allah'ın bulmasını istediğini' ifade etti.Gülşah Saraçoğlu ile eski dost olduğunu ve ünlü modacının, eşiyle beraber yaşadığı eve de gelip gittiğini ifade eden Bilimlier, kendi halinde bir hayatı olduğunu, mekan programının bitmesiyle evinin yolunu tuttuğunu, 3 çocuklu mutlu bir aile hayatı olduğunu vurguladı.