Defne'den olay yorum! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina'da 2. kez yakalandı

Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz'ın adı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Hatta Samyeli ve Yılmaz çiftinin ayrılık nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarını yalanlasa da ikili, objektiflere bu gün ikinci defa yakalandı.