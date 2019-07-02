Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun bikinili fotoğrafı ortalığı kasıp kavurdu!
Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Derin Talu'nun evde çektiği fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.
Türkiye'nin en ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu paylaştığı fotoğraflarla yine gündeme oturdu.
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Sosyal medyanın yakın takibinde
Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu, paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının yakın markajında.
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Yaşından büyük görünüyor eleştirileri
Paylaşımlarıyla öne çıkan Derin Talu takipçileri tarafından güzelliğine vurgu yapılsa da yaşından oldukça büyük göründüğü gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor.
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Bikinili fotoğrafı çok konuşuldu
Bodrum'da tatil yapan Derin Talu paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
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