Defne Samyeli'nin kızı Deren'in eski aşkı Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım
Deren Talu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Baran Tınaz, eski aşkının kardeşi Derin Talu'nun darp olayının kendisiyle karıştırılmasıyla ilgili konuştu.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun eski sevgilisi Baran Tınaz, Bebek'teydi.
Talu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Tınaz, eski aşkının kardeşi Derin Talu'nun darp olayının kendisiyle karıştırılmasıyla ilgili konuştu.
"Benimle bir alakası yok"
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; "Kesinlikle darp olayı yok. Benimle bir alakası yok" diyen Baran Tınaz, "Olayın detayını tam olarak bilmiyorum. Konuşmam da doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
"Zan altında kaldım"
Tınaz, "Deren Talu ve Baran Tınaz ilişkisi de darp sebebiyle bitti" yönündeki söylentileri hatırlatan muhabirlere, "Bu olaylar bizim aileye ters. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki. Darp olayı ile ilgili ise tanıklar varmış sanırım, öyle söyleniyor ama varsa da açıklasınlar çünkü ben zan altında kaldım. Benimle bir ilgisi yoktur" açıklamasını yaparak, yanlış anlaşılma olduğunu dile getirdi.