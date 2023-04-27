Defne Samyeli'nin kızı Deren'in eski aşkı Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım

"Zan altında kaldım"

Tınaz, "Deren Talu ve Baran Tınaz ilişkisi de darp sebebiyle bitti" yönündeki söylentileri hatırlatan muhabirlere, "Bu olaylar bizim aileye ters. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki. Darp olayı ile ilgili ise tanıklar varmış sanırım, öyle söyleniyor ama varsa da açıklasınlar çünkü ben zan altında kaldım. Benimle bir ilgisi yoktur" açıklamasını yaparak, yanlış anlaşılma olduğunu dile getirdi.