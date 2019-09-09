Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu New York'ta podyumda boy gösterdi
Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, New York'ta podyumda boy gösterdi.
Defne Samyeli’nin 22 yaşındaki kızı Deren Talu, pazar günü New York Moda Haftası kapsamında, Raisa&Vanessa’nın defilesine çıktı. Fiziğiyle dikkat çeken Talu, ‘Lambada’ koleksiyonuna ait iki tasarım giydi.
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Talu'nun defiledeki performansından sonra yabancı ajansların peşine düştüğü iddia edildi. Talu, podyum sonrası heyecanını takipçileriyle de paylaştı.
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Podyum öncesi ve sonrasından paylaşım yapan Derne Talu, hayranlarından tam puan aldı.
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Talu, ilk mankenlik adımına da Atıl Kutoğlu'nun defilesinde atmıştı.
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