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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bacak şov yaptı seksi elbisesi instagramı yıktı geçti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu seksi elbisesi ile paylaştığı poz ortalığı yıktı geçti.

Kariyerini mankenlikten oyunculuğa çeviren Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki Deren Talu sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri adete büyülüyor. Genç güzelin cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 

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Genç güzelin geçtiğimiz günlerde fotoğraflarında photoshop kullandığı ortaya çıkmıştı. 

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Zayıf gözükmek için fotoğraflarına photoshop uygulayan Talu'unun hileli fotoğrafları foyası meydana çıktı olarak yorumlanmıştı.

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Genç güzel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile adete takipçilerine bacak şovu yaptı. 

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