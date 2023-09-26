Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

51 yaşında olan ünlü isim yıllardır değişmeyen güzelliği ile Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı.