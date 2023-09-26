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Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

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Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

Güzeliği ile gündemlerden düşmeyen 51 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

İstanbullu Gelin, Sol Yanım gibi ünlü dizilerde oynayan ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.

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Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

1995 yılında nikah masasına oturduğu ve 16 yıl evli kaldığı Eren Talu ile olan evliliğinden 2 kızı olan Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde Çinli araştırmacılara konu olmuştu.

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Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

51 yaşında olan ünlü isim yıllardır değişmeyen güzelliği ile Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı.

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Defne Samyeli'nin bikinili pozları olay oldu! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

Üniversitenin daveti üzerine  önümüzdeki aylarda Pekin’e gitmeye hazırlanan Defne Samyeli konu hakkında şaşkın olduğunu açıklamıştı.

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