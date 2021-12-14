Defne Samyeli'den Instagram'ı sallayan göğüs dekoltesi! Melis Sezen'e mi özendi?
Eski haber spikeri ve yeni şarkıcı Defne Samyeli (49), Alem dergisinin gecesine elbisesiyle damga vurdu. Samyeli, dekoltesiyle yarı yarışındaki Melis Sezen (24) ile kıyaslandı. Sosyal medyada Defne Samyeli'nin Melis Sezen'in dekoltesine özendiği yönünde yorumlar yapılarak 'Kızı yaşındaki kişiye özenmiş' yorumları yapıldı.
Bir süredir Kosta Rika'da tatil yapan Defne Samyeli, yurtdışı tatilinden döner dönmez ayağının tozuyla sahneye çıktı. Defne Samyeli, Alem dergisinin kutlama yemeğinde sahne aldı. Kusursuz fiziği ve cesur kıyafet tercihleri ile sıklıkla magazin gündeminde adından söz ettiren Defne Samyeli, kutlama yemeği gecesinde ise siyah cesur göğüs ve sırt dekolteli bir elbise tercih ederek bugüne dek tercih ettiği en iddialı elbiseyi giydi. Samyeli'nin bu derin göğüs dekoltesi, son günlerin en çok konuşulan ismi olan, Altın Kelebek'te hem dekoltesi hem de heyecanlı tavırları ile günlerce hem beğenilen hem de ti'ye alınan Melis Sezen'i akıllara getirdi. Sosyal medyada 'Defna Samyeli yarı yaşındaki Melis Sezen'in dekoltesine özenmiş' yorumları dikkat çekti.
Cesur dekolte
Tatil yapan ve sosyal medya hesabından sık sık pozlarını paylaşan Defne Samyeli, döner dönmez sahneye çıktı ve cesur dekoltesiyle adeta tozu dumana kattı.
49 yaşındaki Samyeli'nin cüretkar elbisesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım elbiseyi Samyeli'ye çok yakıştırırken bir kısım da kıyafetin fazla cüretkar olduğunu söyledi.
Kimi sosyal medya kullanıcı da Defne Samyeli'nin neredeyse kızı yaşında olan Melis Sezen'in Altın Kelebek'teki dekoltesine özendiğini ifade etti.