Defne Samyeli'den Instagram'ı sallayan göğüs dekoltesi! Melis Sezen'e mi özendi?

Bir süredir Kosta Rika'da tatil yapan Defne Samyeli, yurtdışı tatilinden döner dönmez ayağının tozuyla sahneye çıktı. Defne Samyeli, Alem dergisinin kutlama yemeğinde sahne aldı. Kusursuz fiziği ve cesur kıyafet tercihleri ile sıklıkla magazin gündeminde adından söz ettiren Defne Samyeli, kutlama yemeği gecesinde ise siyah cesur göğüs ve sırt dekolteli bir elbise tercih ederek bugüne dek tercih ettiği en iddialı elbiseyi giydi. Samyeli'nin bu derin göğüs dekoltesi, son günlerin en çok konuşulan ismi olan, Altın Kelebek'te hem dekoltesi hem de heyecanlı tavırları ile günlerce hem beğenilen hem de ti'ye alınan Melis Sezen'i akıllara getirdi. Sosyal medyada 'Defna Samyeli yarı yaşındaki Melis Sezen'in dekoltesine özenmiş' yorumları dikkat çekti.