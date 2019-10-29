Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk açıklama! Cem Yılmaz iddiaları fena kızdırdı

Magazin dünyasının gözde çifti haline gelen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan geçtiğimiz hafta üzücü haber gelmiş, ikilinin ayrılık iddiaları gündemi uzunca bir süre meşgul etmişti. Ayrılığın sebebi olarak ise birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialar karşısında suskunluğunu koruyan ikiliden Samyeli, sessizliğini bozdu.