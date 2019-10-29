Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk açıklama! Cem Yılmaz iddiaları fena kızdırdı
Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığının ardından ilk açıklama geldi.
Magazin dünyasının gözde çifti haline gelen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan geçtiğimiz hafta üzücü haber gelmiş, ikilinin ayrılık iddiaları gündemi uzunca bir süre meşgul etmişti. Ayrılığın sebebi olarak ise birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialar karşısında suskunluğunu koruyan ikiliden Samyeli, sessizliğini bozdu.
Ayrılığın ardından ortaya atılan iddialara Defne Samyeli, çok kızmış olacak ki sosyal medya hesabından resmen ateş püskürdü. Cem Yılmaz'la ilişkilerinde kıskançlık krizi çıktığı söylenen Samyeli, şunları yazarak isyan etti:
''Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok.''
''İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum.''