Defne Samyeli'den ayrılan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya iddiasını cevapladı!
Defne Samyeli ile ayrılmasına Serenay Sarıkaya'nın neden olduğu iddialarına Cem Yılmaz ilk defa cevap verdi.
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bir buçuk yıllık ilişkilerine son vermesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gözde çiftin ilişkilerinin sonlandırmasının ardından birçok iddia ortaya atılmış en dikkat çekeni ise Serenay Sarıkaya iddiası olmuştu.
Defne Samyeli ile ayrılığının nedeninin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmesi herkesi şoke etmişti ki geçtiğimiz gün katıldığı fuarda ilk kez özel yaşantısı hakkında konuşan Cem Yılmaz, bu iddialara cevap verdi.
Hafta sonu bir kitap fuarına katılan Cem Yılmaz, muhabirlerin Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları için ilk olarak "Böyle şeylerle ilgili konuşmam ben" dedi.
Muhabirlerin ısrarı ve "Gerçekliği var mıdır?" demesi üzerine ilk kez özel hayatı hakkında konuşan Cem Yılmaz, "Hayır gerçekliği yoktur" diyerek tüm aşk iddialarını yalanladı.