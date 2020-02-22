Defne Samyeli yanlışıkla kameramanın ayağını ezdi!

Kameramanın ayağını ezdi! : Mekan çıkışı görüntülenen Defne Samyeli'ye ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular yöneltildi. Sorulara cevap vermek istemeyen Defne Samyeli kameramanın ayağını yanlışıkla ezdi. Kardeşinin ve muhabirlerin uyarısı ile hemen geriye giden şarkıcı, ne yapacağını şaşırdı. Defne Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.