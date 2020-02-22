Defne Samyeli yanlışıkla kameramanın ayağını ezdi!
Önceki akşam bir mekan çıkışı aracına binerken görüntülenen Defne Samyeli , Cem Yılmaz sorularının ardından geri geri gitmek isterken kameramanın ayağını ezdi.
Ünü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan ve yollarını ayırdıktan sonra ihanete uğradığını itiraf eden Defne Samyeli önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorduğu sorular karşısında panikleyen Defne Samyeli geri geri gitmek isterken kameramanın ayağını ezdi.
Kameramanın ayağını ezdi! : Mekan çıkışı görüntülenen Defne Samyeli'ye ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular yöneltildi. Sorulara cevap vermek istemeyen Defne Samyeli kameramanın ayağını yanlışıkla ezdi. Kardeşinin ve muhabirlerin uyarısı ile hemen geriye giden şarkıcı, ne yapacağını şaşırdı. Defne Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.
İhaneti kabul etmişti! : Geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkisini bitiren Defne Samyeli Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulamıştı ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra ''konduramadım'' demişti.
Defne Samyeli kimdir? : Spiker, Sunucu, Oyuncu ve Köşe Yazarı Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde dünyaya geldi. Aslen Malatya’lı olan Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli babası Haluk Samyeli’dir. Defne Samyeli’nin Amiral olan babası Haluk Samyeli Defne Samyeli 13 yaşındayken vefat etti.