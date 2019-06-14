Defne Samyeli ve Cem Yılmaz Bodrum'a demir attı! Sahnede beraber şarkı söylediler

Geçtiğimiz günlerde Ege sularında yatta keyif yaparken görüntülenen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz çifti, tekneleriyle birlikte koy koy gezmeye devam ederken en son durakları Bodrum oldu. İkiliye ünlü komedyenin oğlu Kemal ve Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da eşlik ediyor.