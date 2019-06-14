Defne Samyeli ve Cem Yılmaz Bodrum'a demir attı! Sahnede beraber şarkı söylediler
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz çocuklarını da alarak ailecek çıktıkları tatilde sahneye çıkıp şarkı söylediler.
Geçtiğimiz günlerde Ege sularında yatta keyif yaparken görüntülenen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz çifti, tekneleriyle birlikte koy koy gezmeye devam ederken en son durakları Bodrum oldu. İkiliye ünlü komedyenin oğlu Kemal ve Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da eşlik ediyor.
Tekneden sonra Bodrum'da Cem Yılmaz'ın evine geçen ünlü çift, İskender Paydaş'ın eşliğinde sıra sıra sahne alan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz şarkı söyledi. Defne Samyeli Teoman'ın 'uykusuz her gece' şarkısıyla büyük alkış alırken Cem Yılmaz, 'kandırdım' ve şımarık şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Cem Yılmaz, Tarkan'ın 'Şımarık' adlı şarkısını İskender Paydaş ve orkestrası eşliğinde yorumladı. Ünlü komedyenin şarkıda yer alan, "Kucağına düştüm yavru" kısmını bastıra bastıra söylemesi ve ardından gülmesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde, Samatya adlı teknesi ile mavi tura çıkan, sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile deniz keyfi yapan Cem Yılmaz objektiflerden kaçamamıştı.