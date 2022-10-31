Defne Samyeli eğilince olanlar oldu! Derin yırtmaçlı, göğüs dekolteli elbisesiyle öyle bir frikik verdi ki sosyal medya yıkıldı!
Daha önce oyunculuk, sunuculuk ve köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli şarkıcılığa soyunmuş ve 'Abidin' şarkısı klibinde çikolata yemesi ve cesur sahneleriyle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sahne alan ünlü isim konserinde tercih ettiği derin yırtmaçlı, göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle frikik vermekten kaçamadı.
1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin üçüncü güzeli seçildikten sonra mankenlik yapmaya başlayan Defne Samyeli, uzun yıllar haber spikerliği yapmış ve zaman zaman bazı projelerde rol alarak kariyerine oyunculuğu da eklemişti.
Şimdilerde şarkıcılığa soyunan 50 yaşındaki güzel isim konserlerde giydiği cesur kıyafetleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser veren Samyeli, derin yırtmaçlı, göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, sahnede eğildiği sırada frikik vermekten kaçamadı.
Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk ve köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli şimdilerde ise sahne aldığı programlarda şarkılarıyla, giydiği kostümlerle ve düzgün fiziği ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Son olarak ilerleyen yaşına rağmen konserde beyaz elbise seçimiyle göz dolduran Samyeli hem göğüs hem de bacak dekoltesi ile dikkat çekti.