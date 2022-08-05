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Defne Samyeli 'Ağırlaştım' dedi sahnede kıyafetlerini çıkarttı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı

Defne Samyeli 'Ağırlaştım' dedi sahnede kıyafetlerini çıkarttı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı

Defne Samyeli sahne aldığı bir mekanda izleyicilerle sohbet ederken kıyafetini çıkarttı. Samyeli'nin sürprizini izleyen hayranlarının nutku tutuldu.

Defne Samyeli 'Ağırlaştım' dedi sahnede kıyafetlerini çıkarttı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı

Kariyerine Spikerlikte başlayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli geçtiğimiz gün İstanbul'da konser verdiği sırada hayranlarına şok yaşattı. Sahnede kıyafetini çıkaran Samyeli muhteşem fiziğiyle dinleyicilere şov yaptı. 

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Defne Samyeli 'Ağırlaştım' dedi sahnede kıyafetlerini çıkarttı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı

Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, dün akşam Zorlu PSM'de İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

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Defne Samyeli 'Ağırlaştım' dedi sahnede kıyafetlerini çıkarttı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı

Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan 50 yaşındaki ünlü sanatçı, konserde izleyicilerine sürpriz yaptı.

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Defne Samyeli 'Ağırlaştım' dedi sahnede kıyafetlerini çıkarttı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı

Kendine hayran bırakan fiziği ile herkesin dikkatini çeken Samyeli, konserin bir kısmında dinleyicilerle muhabbet etti.

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