Defne Samyeli 'Ağırlaştım' dedi sahnede kıyafetlerini çıkarttı! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı
Defne Samyeli sahne aldığı bir mekanda izleyicilerle sohbet ederken kıyafetini çıkarttı. Samyeli'nin sürprizini izleyen hayranlarının nutku tutuldu.
Kariyerine Spikerlikte başlayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli geçtiğimiz gün İstanbul'da konser verdiği sırada hayranlarına şok yaşattı. Sahnede kıyafetini çıkaran Samyeli muhteşem fiziğiyle dinleyicilere şov yaptı.
Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, dün akşam Zorlu PSM'de İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan 50 yaşındaki ünlü sanatçı, konserde izleyicilerine sürpriz yaptı.
Kendine hayran bırakan fiziği ile herkesin dikkatini çeken Samyeli, konserin bir kısmında dinleyicilerle muhabbet etti.