Defineciler tam teçhizat! 'Ekonomiye katkı' diyor daha önce bulduklarını anlattı
ANTALYA Alanya ilçesinde yağmur sonrası oluşan dalgalar sonrası sahillere değerli eşyaların geldiğini ifade eden defineciler, değerli eşya arayışına çıktı. İçlerinden biri, iddiasına göre daha önce bulduğu 26 parça tarihi eseri devlete teslim etti.
Alanya’da hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın şiddetini kaybetmesinin ardından ellerine dedektör alan define avcısı çok sayıda kişi, koca sahilde maden arayışına çıktı.
Her yaz binlerce turisti ağırlayan dünya ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında defineciler altın ile değerli eşya arayışına girdi.
Tam teçhizatlar: Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörlerle değerli eşya arayanlar sahil bandını taradı.
Sahilleri baştan sona tarayan define avcıları, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazdı.