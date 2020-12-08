Defineciler tam teçhizat! 'Ekonomiye katkı' diyor daha önce bulduklarını anlattı

Alanya’da hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın şiddetini kaybetmesinin ardından ellerine dedektör alan define avcısı çok sayıda kişi, koca sahilde maden arayışına çıktı.