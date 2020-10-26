Defalarca maskesiz sokağa çıkmıştı! Merve Boluğur'un sonu bu defa kötü oldu
Merve Boluğur sokağa sürekli olarak maskesiz çıkınca sosyal medyada büyük tepki aldı. Merve Boluğur bunu yine yaptı ve bu kez sonu kötü oldu.
Son zamanlarda cesur pozları ile sık sık konuşulan Merve Boluğur'un sürekli olarak maskesiz olarak dışarı çıkması da çok tepki çeken bir konu olmuştu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu duruma tepki gösterirken Merve Boluğur bildiğini okudu.
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Gazetecilerin "koronavirüsa" hatırlatıp 'maske takmama sebebini' sordukları Merve Boluğur verdiği yanıtla da 'pes' dedirtti. Merve Boloğur, "Ben doğuştan sosyal mesafeliyim" diyerek maskesiz gezmeye devam etti.
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Sosyal medyada artan tepkilerin ardından Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu da "Merve Boluğur Kanunu Takmıyor" yazısında tepkisini ortaya koymuştu.
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Maskesiz gezen Merve Boloğur sonunda bunun faturasıyla karşılaştı. Merve Boluğur'a iki kez "maskesiz sokağa çıktığı" için ceza kesildi.
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