Defalarca maskesiz sokağa çıkmıştı! Merve Boluğur'un sonu bu defa kötü oldu

Son zamanlarda cesur pozları ile sık sık konuşulan Merve Boluğur'un sürekli olarak maskesiz olarak dışarı çıkması da çok tepki çeken bir konu olmuştu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu duruma tepki gösterirken Merve Boluğur bildiğini okudu.