Önceki yıllarda da oldu aman dikkat! Meteoroloji de açıkladı birçok şehirde başladı sonrası fena
Çok kuvvetli sağanak yağışlara hazır olun! Meteoroloji uyardı özellikle hafta sonuna dikkat İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte yağış var. Kerem Ökten de kuraklık için dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Özlenen yağışlar nihayet geliyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." denildi.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Her kuraklığın ardından büyük seller gelir. 1974, 1985, 1995, 1997 ve 2009 böyle oldu. Ülkemizin tamamında Yetkililer rehavete kapılmamalı. hazırlıklarını tamamlamalı. Tamamlanan hazırlıklar da tekrar gözden geçirilmeli...
-Cumartesi ve Pazar günleri batı bölgelerde havalar hareketleniyor. Sağanak yağışlar geliyor...
-İstanbul'a güneyden yağışlar gelmeye devam ediyor. Hızını artıracak...